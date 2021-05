Krimi-Queen Donna Leon ist jetzt Schweizerin

Ich bin in New Jersey geboren; mein deutscher Grossvater besass dort eine Kuhfarm. Der Geruch ist mir also vertraut. Auch die Landschaft ist ähnlich. Kürzlich begegnete ich einem Bart-geier, meinem neuen Lieblingstier. Aber zurück zu Ihrer Frage: Die Berge sind für mich deshalb so bedeutsam, weil sie das Einzige sind, was der Mensch nicht zerstören kann. Für die Ozeane und die Wälder hingegen sehe ich schwarz.



Warum so pessimistisch? Die grüne Welle nimmt doch gerade Fahrt auf.



Die Bemühungen, die jetzt in sind, kommen zu spät. Der Mensch hat in nur wenigen Jahrzehnten eine Katastrophe hinterlassen. Nehmen Sie das Beispiel Venedig: Der Tourismus hat die Stadt zu einer Monokultur gemacht. Wir müssten uns radikal umstellen und uns vom Egoismus verabschieden. Wir haben diesen Planeten ruiniert, basta!



Zurück zur Einfachheit?



Zur Ehrlichkeit sich selber gegenüber. Dazu gehört die Einsicht, dass es auch mit weniger geht. Zufrieden zu sein mit dem, was man hat, ist eine ganz wichtige Sache! Dazu eine kleine Geschichte. Im Jahr 1910 wurde John Jacob Astor, damals der reichste Mensch der Welt – er ging mit der «Titanic» unter – von Journalisten gefragt: Mister Astor, wissen Sie eigentlich, was genug bedeutet? Er sagte: Ja, ich glaube schon: «Enough means just a little bit more.» («Genug bedeutet ein kleines bisschen mehr.») Ich finde es widerlich, wenn man den Hals nicht vollkriegen kann.