«Krisen können den Patriotismus befeuern»

Und was heisst das heute in Bezug auf die EU?

Wir sind Weltmeister im Pragmatismus. Der Bund ist uneinheitlich aufgebaut – da ist auf der einen Seite Zürich, eine Wirtschaftsmacht sondergleichen, und auf der anderen Seite das ländliche Appenzell. Auf der nationalen Ebene werden aber Gesetze für alle gemacht. Das funktioniert sehr pragmatisch und häufig mit dem Zudrücken eines, wenn nicht gar beider Augen. Mit unserem Föderalismus wären wir eigentlich dafür prädestiniert, mit der EU durchzuwursteln. Doch exakt bei dieser Frage werden wir zu Rechtspuristen. Die SP flippt aus wegen irgendwelcher Anmeldefristen, die SVP stellt Europa sowieso infrage.