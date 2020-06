Kristina zieht nach sechs Monaten Single-Dasein Bilanz

Mit der Trennung vom Zuger Kickbox-Profi kommt die gebürtige Serbin bestens klar: «Inzwischen wohne ich mit meinen älteren Geschwistern in einer WG. Das funktioniert bestens», schwärmt sie. Weiter fügt sie an: «Was ich am meisten geniesse, ist die viele Zeit, die ich nun für mich habe. Ich kann mich nicht erinnern, wann das zuletzt der Fall war.» Mit ihrem Ex habe sie seit der Trennung überhaupt keinen Kontakt mehr: «Ich habe ihn auf Instagram blockiert, ich muss ihn nicht mehr sehen.»