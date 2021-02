Seit der WM in Åre stand sie im Weltcup 13-mal auf dem Podest. Ausgerechnet aber im Monat vor der WM lief es nicht perfekt, fuhr sie auf die Plätze 7 bis 14. «Wir haben viel, viel kommuniziert im Vorfeld», sagt Angelo, 33, der ein paar Corona-Tests auf sich genommen hat, um bei der WM-Abfahrt in Italien dabei zu sein. Am Morgen des Rennens zündet er für seine ebenfalls gläubige Freundin dann in einer Basilika noch eine Kerze an und betet für Corinnes Gesundheit. «Das ist das Wichtigste. Auch wenn man das immer einfach so sagt, es stimmt halt.» Angst hat der Versicherungsberater nicht, wenn Corinne fährt. Nicht mehr. Heute sei er einfach voller Adrenalin, wenn er ihr zuschaut. «Ich bin sehr stolz auf sie.»