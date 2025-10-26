«Kühe sind wie Kinder»

Im Stall von Stephan Renggli (41) in Werthenstein LU riecht es nicht. «Eben», sagt Martina Schmid, «ist ein Stall richtig gebaut, sollte er nicht stinken.» Es gibt noch mehr Besonderheiten hier auf diesem Hof, der sich an einen der Hügel zwischen Luzern und dem Entlebuch schmiegt. Die Kühe haben grosse Bäuche und kleine Euter. Sie sind trächtig und geben keine Milch. Stephan Renggli nimmt die «Kühe in Erwartung» von benachbarten Bauern bei sich auf – er betreibt also ein Schwangeren-Hotel. «In dieser Phase braucht eine Kuh anderes Futter», sagt er. «Für die Bauern ist es einfacher, wenn ich mich in der Zeit um sie kümmere.» Positiver Nebeneffekt für Renggli: Er muss nie in aller Herrgottsfrühe aufstehen, um zu melken.