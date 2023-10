Kult-Autocenter mit Dampf

Schon als Kind hilft Marc mit seiner älteren Schwester Carla bei Ausstellungen mit, verantwortet die Kinderecke, beklebt Prospekte. «Am Abendtisch war die Firma omnipräsent. Und auf langen Autofahrten telefonierte Kenny – so bekam ich viele Entscheide mit.» Trotzdem: Marc will zuerst seinen «eigenen Weg gehen». Der gelernte Informatiker gründet ein IT-Start-up – und verkauft es nach vier Jahren. Mit 26 steigt Marc ins Familienunternehmen ein. «Allerdings an neutralem Ort, bei der Smart-Vertretung Keto Autocenter AG, wo mein Vater nicht operativ tätig war.» Als Marketingverantwortlicher etabliert er dort Mercedes-Benz im Smart Center. Jährlich gehts höher hinauf. Marc wird Chef der Keto-Gruppe, die damals rote Zahlen schreibt. Fast zeitgleich fällt bei Kenny’s jemand in der Geschäftsleitung aus. «Es ergab Sinn, die Firmen zu fusionieren», erklärt Marc. Kenny zögert. «Ich hatte Respekt wegen den unterschiedlichen Betriebskulturen: Bei Smart war diese jung, dynamisch, bei Kenny’s konservativer und vorsichtiger.» Er überlässt Marc die Fusion. «Sozusagen seine Meisterprüfung.»