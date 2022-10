Peach Weber hat Respekt vor Kindern im Publikum

Das Comedy-Programm von Peach Weber richtet sich eher an Erwachsene, doch mit der Lancierung seiner Kinderbücher hatte er es bei Lesungen plötzlich mit kleinen Menschen zu tun. «Kinder sind das brutalste Publikum», konstatiert Peach Weber. Doch wenn es klappt und sie ihn lustig finden, sei es das Grösste überhaupt. Auch ins Schwärmen kommt er, wenn er von seiner 27-jährigen Tochter Nina spricht. «Als meine Frau und ich uns getrennt haben, entschied ich mich, am Wochenende keine Auftritte mehr zu machen», erzählt er. So konnnte er viel Zeit mit seiner Tochter verbringen und gemeinsam Momente erleben, die sie nie mehr nachholen können, resümiert er und findet: «Das war die beste Entscheidung meines Lebens!»