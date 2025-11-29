Kultmarke Jet Set bringt den Glamour zurück auf die Piste

Erfolg und Glamour brachten Schattenseiten mit sich: Partys, Alkohol und exzessives Leben. «Das war für uns alle sehr belastend. Seit acht Jahren trinke ich keinen Tropfen mehr.» Darin ist er konsequent. Oder eben stur. Wie damals, als er den Master in Design machen wollte. Die Studienkurse am Istituto Marangoni in Mailand dauerten 18 Monate. Normalerweise. Margelist stieg mittendrin ein und legte nach sieben Monaten die Prüfung ab – als Bester. Und zwar 2001, just in dem Jahr, in dem Marangoni zur besten Fashion Schule der Welt gekürt wurde. «Ich war also der Beste der besten Schule», sagt er und lächelt süffisant.