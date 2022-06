Kunst, die einen vom Hocker haut

Wie schon im letzten Jahr herrscht an politisch, sozial und ökologisch motivierter Kunst kein Mangel. Am Stand der Basler Galerie von Bartha geben Vater Miklos und Sohn Stefan Einblick in die Entstehungsgeschichte von «Boil the Ocean». Der Schriftzug stammt vom Künstlerkollektiv Superflex. Die Botschaft: Die Meere kochen, und die Erderwärmung wird ihnen früher oder später den Rest geben.