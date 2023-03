Der Rebell, der Roger Federer fliegen lässt

Rondinone ist bekannt dafür, herkömmliche Sichtweisen durch radikale Perspektivenwechsel durcheinanderzubringen. Nun stellt er bis 18. Juni das Genfer Musée d’Art et d'Histoire auf den Kopf. Die Ausstellung «When the sun goes down and the moon comes up» im zweitgröss- ten Museum der Schweiz ist ein furioses Kunsterlebnis. 18 Monate lang brauchte er für die Vorbereitung. «Man liess mir völlig freie Hand», schwärmt der bescheidene Superstar mit Wohnsitz in New York. Aus 8000 Sammlungsgegenständen wählte er fast 600 Werke aus, bringt sie mit 68 eigenen Arbeiten in einen Dialog. Was macht den Romantiker unter den Gegenwartskünstlern so besonders, so erfolgreich? Er vertraue da ganz seinem Bauchgefühl: «Künstler müssen authentisch sein. Die Inspiration schöpfe ich aus mir selber.»