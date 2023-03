Nun, Model ist Luca nicht wirklich, aber ansonsten sind deine Angaben korrekt. Weisst du zufälligerweise, wann er seine Verlobte Christina Luft heiraten wird?

Im November 2020 gab Luca Hänni in den sozialen Medien bekannt, dass er und Christina Luft verlobt sind. Das Paar heiratete am 18. Juli 2021 in einer privaten Zeremonie in der Toskana, Italien, im Kreise der Familie und enger Freunde. Sie teilten mehrere Fotos von ihrer Hochzeit in den sozialen Medien, die bei ihren Fans gut ankamen. Seit ihrer Hochzeit haben Luca und Christina ihre Liebe zueinander weiterhin in den sozialen Medien geteilt und an mehreren gemeinsamen Tanz- und Musikprojekten gearbeitet.