Ein Jahr später konnte sich Steingruber auch an den Weltmeisterschaften bronzenes Edelmetall sichern. Die Ausbeute an Europameisterschaften ist ebenfalls beeindruckend: Insgesamt konnte Steingruber im Verlauf ihrer Karriere sechs Gold-, eine Silber- und drei Bronzemedaillen ergattern. Ihre letzte EM-Medaille holte sie an den Europameisterschaften in Basel im Frühling dieses Jahres, als sie den Sprungfinal für sich entscheiden konnte. Fünf Jahre zuvor hatte sie das Heimpublikum in Bern bereits mit zwei Goldmedaillen, herausgeturnt am Sprung und am Boden, in Ekstase versetzt.