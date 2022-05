Schaulaufen (und -singen) gestern Abend in der Zuger Bossard Arena: Alle, die in der Schweizer Musikszene Rang und Namen haben, schritten am 25. Mai 2022 in Zug über den roten Teppich der 15. Swiss Music Awards. Am Ende des Abends brillierte allerdings eine junge Frau, die zuvor nur wenige kannten: Die 19-jährige Newcomerin Joya Marleen gewann gleich in drei Kategorien des Abends: Die St. Gallerin ist nicht nur «Best Female Act», sie liefert auch den «Best Hit» und ist das «SRF 3 Best Talent» 2022.