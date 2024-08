Der Schweizer Sommer hat lange auf sich warten lassen, doch nun sind die hohen Temperaturen bei uns angekommen. In einigen südeuropäischen Regionen herrschen schon länger extrem hohe Temperaturen – und sorgen vor allem für Trockenheit. Dies berichtet der ehemalige SRF-Moderator Kurt Aeschbacher (75) am Montag auf Facebook, seit Anfang Juli weilt er in Südfrankreich.