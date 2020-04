Einige fordern das Ende des Lockdown am 19. April, egal, wie sich die Corona-Fallzahlen entwickeln. Der wirtschaftliche Schaden sei zu gross, um ein paar alte Menschen zu retten. Was sagen Sie dazu?

Es geht nicht nur um das Leben unserer älteren Mitbürger, es geht um die Verhinderung des Zusammenbruchs unseres Gesundheitssystems. Zudem gibt es auch ältere Menschen, die dank guter Pflege wieder gesund wurden. Natürlich müssen wir so schnell es geht zurück in den Alltag. Aber das wird nicht von heute auf morgen sein. Sondern schrittweise. Und vergessen Sie nicht: Arbeit ist ein Teil einer gesunden Gesellschaft. Wer nicht arbeiten kann, wird krank.