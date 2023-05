In der Zürcher Gemeinde Küsnacht fand Tina Turner (†83) endlich das Daheim, das sie sich immer gewünscht hatte. In Küsnacht konnte sie glücklich und in Ruhe leben, gemeinsam mit Ehemann Erwin Bach (67) ihren Lebensabend verbringen und nicht der Superstar Tina Turner sein, sondern die bodenständige Nachbarin Tina, die auch mal selbst in den Dorfladen ging, um einzukaufen.