Kyburz sorgt für stille Post

Ein Dreirad als Staatskarosse

Eins der exotischsten Länder, in denen seine Dreiräder rumkurven, ist der Pazifik-Inselstaat Nauru. In der kleinsten Republik der Erde fahren drei Fahrzeuge aus Embrach. «Als wir fragten, wie die beschriftet sein sollen, kam zur Antwort: ‹With love from Switzerland›.» Bei der Kyburz Switzerland AG liefert man die drei Dreiräder so wie gewünscht – und staunt nicht schlecht, als kurz darauf ein Video auftaucht, in dem zu sehen ist, wie die australische Botschafterin am Flughafen Nauru in einem Kyburz-Fahrzeug abgeholt wird – das, wie bei einem Staatsbesuch, mit Flaggen geschmückt ist.