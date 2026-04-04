«Lachen ist so einfach»

Sie sind jetzt 73. Wie hat sich unsere Gesellschaft seit Ihrer Kindheit verändert?

In den 1970er- und 1980er-Jahren spürten wir alle den Aufbruch. Man dachte, die Welt wird immer besser. Heute hingegen stehen die Zeichen auf Abbruch. Ich hätte nicht gedacht, dass unsere Demokratie je wieder so bedroht ist wie jetzt. Dass sich wieder so ein Frauenhass formiert wie jetzt. Man fragt sich heute eher: Kommen wir überhaupt noch davon? Wird es unseren Kindern schlechter gehen als uns?