Genau das richtige Abenteuer für den Urner, der mit aussergewöhnlichen Speed-Aktionen von sich reden machte. 2011 bezwang er in zwei Stunden und achtundzwanzig Minuten die Eigernordwand und 2015 in einer Stunde und sechsundvierzig Minuten die Nordseite des Matterhorns. Über seinen Rekord an der 1200 Meter hohen Grandes-Jorasses-Nordwand im Montblanc-Massiv sagte er damals: «Was ich erlebe, ist kein Trance­zustand, sondern real. Ich bin mir voll bewusst, was passiert, wenn ich ausrutsche. Als Profi muss ich mir das Recht aufs Risiko mittlerweile fast schon erkämpfen. Es braucht Courage, hinzu­stehen und zu sagen: Ja, dieses Risiko bin ich eingegangen, und ich finde es gut!»