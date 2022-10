Wo liegt der Unterschied?

Als Sportlerin habe ich früh gelernt, Entscheidungen zu treffen, viel zu hinterfragen und konsequent dahinterzustehen. Als Persönlichkeit dagegen war ich bis zur Verletzungspause 2017 weniger weit. Ich realisierte erst mit Verzögerung, dass ich mich als Mensch genauso hätte verhalten sollen. Ich hatte wenig Selbstvertrauen in mich als Frau, in mich als Mensch. Ich liess mich vom Gedanken leiten, dass die anderen es besser wissen. So schaute und hörte ich zu wenig auf mich selber. An einem Tag redete ich, weil jemand mir sagte, ich solle sprechen. Am folgenden Tag schwieg ich, weil ich mich missverstanden fühlte. Und so wurde das Durcheinander noch grösser.