Lara Gut-Behramis Sturz ins Ungewisse

Auf ihren Werdegang und ihre permanente Präsenz in den Medien angesprochen, sagt sie heute: «Mit 17 stand ich schon in der Öffentlichkeit, aber ich war überhaupt nicht bereit, mit dieser Rolle umzugehen. Ich wollte mich schützen. Aber ich wusste nicht genau, wie. Und wenn man sich in einer Situation unwohl fühlt, reagiert jeder anders.» Heute wisse sie, dass sie nicht alles richtig gemacht habe, aber damals habe sie es nicht besser gewusst. Sie habe sich oft unverstanden gefühlt und gedacht, alle anderen seien schuld und keiner habe sie verstehen wollen: «Ich realisierte nicht, dass ich die Situation selber in der Hand hatte und meine Entscheidungen konsequenter hätte treffen können. Dabei spreche ich nicht unbedingt vom Sport, sondern von meiner Person.»