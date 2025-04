«Lara hat einen Ehrenplatz im Museum»

Heute ist Figini zweifache Mutter und Unternehmerin – in The Padel Lab. In Biasca, einer Halle für Paddel-Tennis und andere Sportaktivitäten. Im selben Gebäudekomplex möchte Figini das Tessiner Sportmuseum eröffnen: «Man soll die Helden der Geschichte ehren.» Dort wird es auch Raum für Figinis Tessiner Nachfolgerin an der Weltspitze haben, für Lara Gut-Behrami. «Lara erhält einen Ehrenplatz im Museum», sagt Figini lachend. «Es wäre ein Privileg, wenn sie uns das eine oder andere Exponat zur Verfügung stellen würde.» Mit Lara Gut-Behrami verbindet Figini – neben ihrer Extraklasse auf Ski – die Liebe zum Hockeyklub Ambrì-Piotta und die Erinnerungen an die ersten Grosserfolge im jugendlichen Alter, verbunden mit viel öffentlichem Druck.