Frey heisst mit vollem Namen Manuela Tatjana Frey und ihr privater Instagram-Account läuft unter dem Namen @queen_mtf. Die Moderatorin von «Switzerland's Next Topmodel» lebt eigentlich in New York und war auch nach dem Ausbruch der Corona-Pandemie dort geblieben. Jetzt sei sie aber, so bestätigt sie gegenüber «20 Minuten» zurück in der Schweiz. Auf das Bild angesprochen geben sich Janosch und die 23-Jährige schmallippig. Nur ein «wir verstehen uns mega gut» ist ihnen zu entlocken.