«Literaturclub» bekommt neues Moderations-Duo

Jennifer Khakshouri ist professionelle Literaturvermittlerin und in der Schweizer Literatur- und Kulturszene bestens vernetzt. Bereits von 2005 bis 2017 war sie für SRF tätig, als Redaktorin und Moderatorin für Radio SRF 2 Kultur. In den letzten Jahren war Jennifer Khakshouri als Audio-Journalistin in den Bereichen Wissenschaft und Kultur unterwegs und moderierte Gespräche mit nationalen und internationalen Schriftstellerinnen und Schriftstellern.