Als Laura Meyer (43) in Hurghada an einem der ältesten Häuser vorbeiläuft, fühlt sich das wie eine Reise in die Vergangenheit an. Risse durchziehen die Fassade, der Verputz ist abgeblättert. Das kleine Häuschen steht seit etwa 40 Jahren, vorher gab es hier in der Arabischen Wüste nicht viel ausser ein paar Fischern.