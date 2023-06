Erholen – dann geht's wieder auf die Bühne

Ebenfalls per Video wandte sich Laura Rindlisbacher an ihre Fans und verkündete die erlösende Botschaft: «Ich habe gute Nachrichten: Er ist über den Berg. Der Alte hat's geschafft!» Der Wunsch des Vaters sei in Erfüllung gegangen, sagt sie. «Die zweite grosse Klappe ist drin.»