Laut Wettquoten gewinnt Schweden den Schweizer ESC

Am Montagmorgen, 10. März 2025 präsentierte Zoë Më (24) ihren Song, mit dem sie in Basel am Schweizer Eurovision Song Contest antreten wird. Er heisst «Voyage» und ist laut Schweizer-Illustrierte-ESC-Experte Michel Imhof ein «sehr verträumtes Lied auf Französisch». Imhof gefällt auch das dazugehörige Video. Er ist überzeugt: «Das kann mit einer guten Inszenierung gross werden!»