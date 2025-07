Le Landeron – Ein Ort mit reicher Geschichte

Ein besonderes Rathaus

Die einheimische Historikerin Sandrine Girardier, Mitglied des Organisationskomitees der Feier, kennt ihren Ort aus dem Effeff. «Das wichtigste Merkmal von Le Landeron in Bezug auf sein Kulturerbe ist seine allgemeine Struktur.» Nach dem Kauf des Geländes durch den Grafen Rudolf IV. von Neuenburg im Jahr 1325 mussten zunächst grosse Pfähle in den damals sumpfigen Boden gerammt werden. Dann errichteten die Bauherren eine dicke Mauer, an die die Einwohner ihre Häuser bauten. Weil der Graf von Neuenburg auf den Bau einer dritten Häuserreihe im Zentrum des befestigten Dorfes verzichtete, konnten die Eigentümer ihre Häuser nach innen erweitern und Oberlichter einbauen. «So blieb der zentrale Raum frei, und es entstand ein grosser zentraler Platz.»