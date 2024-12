Seit fünf Jahren weiss die Schweizer Nati, dass es eine Heim-EM wird. «Wir arbeiten seit sehr langer Zeit auf dieses Turnier hin. Und endlich werden wir einmal volle Stadien haben.» Vor bis zu 6000 Zuschauerinnen und Zuschauern zu spielen – ein bis jetzt unerfüllter Traum von Schüpbach. Es sei Fluch und Segen: «So was kann auch Druck erzeugen.» Aber endlich können ihre Eltern, ihre drei Geschwister und ihr Freund sie vor Ort unterstützen. «Als ich noch in der Schweiz spielte, kam mein Vater für jeden Match.» Dies ist eine Seltenheit geworden, seit die Winterthurerin vor zwei Jahren nach Reutlingen (D) gezogen ist, um für den TuS Metzingen im Tor zu stehen.



Dort passierte es im November 2023: Während des Trainings sprang Schüpbach ab, um einen Ball zu fangen – und verletzte sich. Über Nacht wurde ihr Knie steif, sie hatte grosse Schmerzen. Diagnose: Kreuzbandriss. «Ich habe sofort an die EM gedacht und angefangen zu rechnen. Schaffe ich es bis dahin, wieder gesund zu werden?» Das Risiko abzuwarten, doch operieren zu müssen und die EM vielleicht zu verpassen, war ihr zu gross. Sie wurde operiert, verbrachte die letzten Monate mit Reha und Physio. «Meinem Team von der Tribüne aus zuzuschauen, war das Schlimmste an der ganzen Sache.» Im September fing sie wieder an zu spielen. Das Selbstvertrauen war noch nicht ganz da, das Knie zwickte ab und an. «Jetzt geht es mir aber sehr gut.»