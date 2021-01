Es ist kalt an jenem Sonntagabend des 30. Januars 2010, als Irina Lucidi, 44, einen Polizeiposten in Lausanne VD betritt. Die Rechtsanwältin und Mutter von sechsjährigen Zwillingsmädchen ist beunruhigt: Sie hat keine Nachricht von ihren Töchtern Alessia und Livia! Ihr Mann, von dem sie seit einem halben Jahr getrennt lebt, hätte die Kinder zurückbringen sollen, nachdem er sie fürs Wochenende bei sich hatte. Er hat seine Frau aber am Nachmittag per SMS wissen lassen, er werde die Töchter am nächsten Morgen direkt zur Schule bringen. Darauf fährt sie umgehend zu seiner Villa in St-Sulpice VD. Da steht sein Auto nicht in der Garage, doch die beiden Stofftiere Casimir und Mathilda sind noch da, ohne die Alessia und Livia nie weggingen.