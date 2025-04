LED-Künstler «The Blackouts» erobern Grossbritannien

Was The Blackouts bei ihrer zweiten Performance bei «Britain’s Got Talent» aufführen, bleibt ihr Geheimnis. Insgesamt sind 103'350 LED-Lichter in Anzüge und Requisiten verbaut, die auf 25 Millisekunden genau und in verschiedenen Farben und Mustern zur Musik programmiert werden können. All das geschieht in ihrem Atelier in Walenstadt. Ein heller Raum, vollgepackt mit Elektronik und Technik. Hier bauen Jonas, Elias sowie die weiteren Gründungsmitglieder Manuel Wildhaber (31) und Raphael Broder (32) Requisiten wie ein Londoner Taxi, löten die selbst designten LED-Platten zusammen und kleben sie an die schwarzen Anzüge. Jonas: «Die Fertigstellung eines Anzugs dauert rund drei Monate.»