Siebenkämpferin Annik Kälin will an der EM für Furore sorgen

Sie ist die Frau für alle Fälle, die Königin der Schweizer Leichtathletik. Sie bewegt sich mit ihrer Disziplin in einem Bereich, in dem die Leistungen zu Mythen und Legenden werden. Annik Kälin, 22, ist die beste Siebenkämpferin, die der Schweizer Verband je hatte – und sie katapultiert sich in dieser Saison in neue Sphären: Ende April verbesserte sie in Italien beim Meeting in Grosseto ihre eigene Bestleistung auf den neuen Schweizer Rekord von 6398 Punkten. Und Mitte Juli erreichte sie an den Weltmeisterschaften in Eugene mit phänomenalen 6464 Zählern den sechsten Platz. «Eine Punktlandung», sagt sie.