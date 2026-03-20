Leni Klum entscheidet über Bianca Sissings Schicksal

Dass er am Tag des entscheidenden Tanzes dann auch noch einen künstlichen Bart bekommt, mit dem er sich nicht so richtig anfreunden kann, entschärft die Situation nicht wirklich. Auch Sissing bekundet Mühe mit ihrem Styling, respektive ihrem Kleid. Sie hat sich auf ein pompöses Ballkleid im Stil des 18. Jahrhunderts gefreut – alle ihre weiblichen Mitkonkurrentinnen tragen ein ähnliches. Sissings Kleid fällt deutlich schlichter aus, sieht «mehr nach einem Marktkleid» aus. Sie würde jedoch «nie zum Designer gehen und sagen, das gefällt mir nicht, ich will das nicht tragen, kann ich etwas anderes tragen – das ist nicht professionell». Doch die Schweizerin hat Glück: Dem Team hinter den Kulissen gefällt der Look nicht, weshalb er kurzerhand angepasst wird.