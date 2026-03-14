«Leonardo DiCaprio wird abräumen»

Beste Hauptdarstellerin

«Bei den Hauptdarstellerinnen sind mehrere Leistungen dieses Jahr sehr stark. Am überragendsten ist für mich aber Rose Byrne. Was die 46-Jährige in ‹If I Had Legs I’d Kick You› macht, hat mich sehr berührt. Sie spielt eine Frau, die permanent am Rand des Zusammenbruchs steht und trotzdem nie in die Opferrolle kippt. Sie ist nicht weinerlich, sondern kämpft gegen alles an, was auf sie einprasselt. Genau das macht die Figur so stark. Gleichzeitig hat Rose Byrne eine Frische und einen Humor, die die Rolle tragen. Ich finde, sie spielt das ausserordentlich überzeugend und mit einer Klarheit, die man selten sieht.»