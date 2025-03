Lia und Lio greifen der Pflege futuristisch unter die Arme

«Roboter, der Menschen hilft»

30 Lios und Lias sind zurzeit in der Schweiz und in Deutschland im Einsatz – in Pflegeheimen, Rehakliniken, Labors und an Fachhochschulen und Universitäten. Entwickelt, zusammengebaut und programmiert werden sie von F&P Robotics in Glattbrugg ZH in einem unscheinbaren Bürokomplex. Gegründet hat die Firma 2014 Hansruedi Früh, ein Pionier der künstlichen Intelligenz und Robotik. Der gebürtige Thurgauer wuchs auf einem Bauernhof auf, machte dann den Doktor in Neurobiologie an der Uni Zürich. «Seine Vision war immer, Roboter zu entwickeln, die Menschen helfen», erzählt sein Sohn und heutiger CEO Michael Früh (40) beim Firmenrundgang.