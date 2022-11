Seit 2019 ist Wälti Captain der Frauen-Nati, eine richtige Leitwölfin, die Lenkerin im Mittelfeld mit Übersicht und Engagement. Die Bernerin scheut sich nicht davor, Verantwortung zu übernehmen und wuchs an ihren Aufgaben. Und so überrascht es auch nicht, wie wichtig sie bei ihrem Club Arsenal in der Women's Super League in England ist. Dort stehen bis zur Winterpause noch drei Spiele an, aktuell führen die Gunners die Tabelle punktgleich mit Chelsea an.