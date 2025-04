Lia Wälti tauscht den Fussball gegen die Schreibfeder

Auch Meret spielte Fussball, schaffte es in die zweithöchste Liga. «Aber ich war nie so diszipliniert wie Lia. Ich hatte andere Interessen und sah, was sie alles opfern musste. So habe ich es irgendwann gelassen.» Stattdessen studierte sie Friedenspolitik in London, reiste, lebte einige Jahre in Kolumbien. «Manchmal sehen wir uns nur einmal im Jahr», erzählt Meret. «Dafür haben wir gelernt, die gemeinsame Zeit intensiv zu geniessen und zu schätzen», fügt Lia an. Durch das Buchprojekt sind sie nun noch ein wenig näher zusammengerückt. Meret besucht Lia oft in London, und im Sommer wird sie die ganze EM über in der Schweiz sein. «Natürlich – ich muss ja fast!», sagt Meret und lacht. «Wenn nicht, bist du einen Kopf kürzer», kontert Lia, und die beiden kichern.