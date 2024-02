Ob Pyramiden von Gizeh, Matterhorn oder Bundeshaus: Hofstetter ist nicht zu bremsen. Wie der berühmte Duracell-Hase rast er durchs Leben. Seine Visionen wirken ansteckend. Aber auch die Einsamkeit tut ihm gut. Während die Mächtigen am WEF in Davos an der Wärme feierten, stand Gerry Hofstetter bei minus 19 Grad in der Kälte und verwandelte Schneehänge bei Dunkelheit in grün leuchtende Reisterrassen. Ohnehin nippt er lieber an einer Teetasse als am Champagnerglas. «Ich war noch nie betrunken oder bekifft. Diese Entscheidung habe ich als Jugendlicher bewusst getroffen. Ich verzichte auf alle Rauschmittel, die meine Wahrnehmung verschleiern. Ich will jede Minute meines Lebens e-r-l-e-b-e-n, also bewusst erfühlen, erspüren, sehen und hören.»