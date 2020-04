Lichtsteiner: «Wir wollen an die Euro nicht den ESC»

Yann Sommer, Stephan Lichtsteiner, zusammen mit Ihren Kollegen singen Sie gegen die Corona-Krise. Wer hatte die Idee dafür?

Yann Sommer: Wir sind jetzt alle zu Hause und haben mehr Zeit als sonst. So haben wir uns überlegt, wie wir die Botschaft der Solidarität am besten vermitteln können. Zudem war es uns wichtig, ein Spendenprojekt zu starten, das sofort umgesetzt werden kann – und dass das Geld dorthin fliesst, wo

es am meisten gebraucht wird. Jetzt müssen wir alle zusammenhalten.

Stephan Lichtsteiner: Yann stellt sein Licht etwas unter den Scheffel. Er war es, der die Idee in unserem Gruppenchat aufgeworfen hat. Die Mannschaft war sofort begeistert. Es war wirklich bemerkenswert, wie wir alles innert 24 Stunden aufgleisen konnten.