Man hatte mich gewarnt: «Sonja Knapp lässt sich nicht gerne fotografieren.» Aber offenbar macht sie auch Ausnahmen. Für Fotografen, die sie spontan sympathisch findet. Zum Beispiel für den SI-Fotografen Kurt Reichenbach, für den sie einen ganzen Tag lang in ihrem riesigen Atelier Casa Rossa in Landquart GR mit ihren Werken posiert. «Unglaublich», staunt ihre Assistentin, «wie sie heute mitmacht.» Für Kurt steigt die kleine Frau (158 cm) sogar über Kisten, in denen die Gipsmodelle für ihre riesigen Inox-Skulpturen aus den Giessereien in St. Gallen, Mendrisio und Italien lagern. Sie lässt sich auch überreden, zwei Emanuel-Ungaro-Mäntel aus dem Keller zu holen und anzuziehen, die sie einst für eine Haute-Couture-Kollektion entworfen hatte.