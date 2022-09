Liebes-Aus bei Mirjana Zuber und Tim Vögele

Zwischen Zuber und Vögele hatte es an Weihnachten vergangenen Jahres gefunkt. Wie die gelernte Kauffrau Anfang Jahr erzählte, haben sie und der Unternehmer sich bereits ein Jahr früher via Social Media kennengelernt – und damit an einem für Mirjana gewohnten Ort. Sie hatte in ihrem Podcast «Road to Success» ausgeplaudert, dass sie die sozialen Medien nicht nur zum Arbeiten, sondern auch zum Daten nutze. «Ich bin ganz ehrlich: Bei mir läufts über Instagram», offenbarte sie damals.