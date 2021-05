Liebes-Aus bei Patricia Boser

Es hat alles so schön angefangen: Im vergangenen Juli machte Patricia Boser, 53, ihre Liebe zum Unternehmer Jon Peer, 53, öffentlich. Verkuppelt wurden die beiden von Bosers Hündin Daisy: Als die TV-Moderatorin im Oktober 2019 mit ihr ein Hotel in Zürich betrat, rannte Daisy plötzlich auf einen Fremden zu und sprang wie eine Wahnsinnige an ihm hoch. Sie hörte erst auf zu bellen, als sich ihr Frauchen mit diesem Mann hinsetzte. Die beiden kamen ins Schwatzen, tauschten Nummern aus und wurden schliesslich ein Liebespaar.