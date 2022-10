Liebes-Comback bei Michelle Hunziker?

Nun aber sollen sich Michelle Hunziker und Tomaso Trussardi wiedergefunden haben. Grund zur Annahmen liefern Paparazzi-Fotos in der italienischen Presse: Modeunternehmer Trussardi soll so vorletzte Nacht bei Michelle Hunziker in ihrer Wohnung in Mailand verbracht haben. Der 39-Jährige wurde von Reportern dabei gesichtet, wie er das Haus am Vorabend betrat und erst am nächsten Morgen wieder verliess.