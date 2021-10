«Liebesbriefe bekomme ich eher von Männern»

Wo hast du eigentlich mehr Erfolg, in Deutschland oder der Schweiz?

Das ist noch schwierig zu sagen. In Deutschland mache ich mehr TV-Projekte, und dort ist der Markt natürlich viel grösser. Dafür habe ich in der Schweiz super Werbepartner. Und was in der Schweiz auf der Bühne funktioniert, kann in Deutschland durchfallen – und umgekehrt.