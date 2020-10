Dann aber nahm die Karriere Stückelbergers schnell Gestalt an. Ausbildung unter anderem an der berühmten Spanischen Hofreitschule in Wien, grosse Turniersiege und dann die Höhepunkte auf dem unvergesslichen Holsteiner Granat: Olympiagold 1976 im kanadischen Montreal sowie WM-Sieg 1978 im südenglischen Goodwood – grandios!