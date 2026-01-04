Liedermacher Markus Schönholzer erhält Salzburger Stier

«Bei der Arbeit mit den Erstklässlern fehlte mir die intellektuelle Herausforderung»

Als sich die Schulzeit dem Ende nähert, geht Markus zum Berufsberater. Der fragt, was er gern macht. «Musik», lautet die Antwort. So landet Schönholzer im Lehrerseminar Sargans. «Dass ich später einmal mit Kindern zu tun haben würde, wurde mir erst mit der Zeit bewusst. Zu Beginn der Ausbildung zum Lehrer hatte ich nur vor Augen, dass es da einen Chor, eine Theatergruppe und Gitarrenunterricht gab und ich kreativ sein konnte.» Sechs Jahre lang unterrichtet er Primarschüler. «Es war wirklich eine tolle Zeit. Aber bei der Arbeit mit den Erstklässlern fehlte mir irgendwie die intellektuelle Herausforderung.»