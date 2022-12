Freudige Nachrichten im Hause von Linda Fäh (35). Die Ex-Miss-Schweiz und ihr Ehemann Marco Dätwyler (39) sind zum ersten Mal Eltern geworden. Der kleine Knopf, der nun Teil der «Fähmily» ist, erblickte am 14. Dezember das Licht der Welt und der Name steht auch schon fest: Lio! Der Name Lio liegt momentan voll im Trend, hat doch auch Unternehmerin Sara Leutenegger (28) ihren Erstgeborenen so getauft.