Linda Fäh verrät das Geschlecht ihres Babys

Dass sie nun bald als Frau in ihrer «Fähmily», so nennt Linda Fäh ihre Familie, in der Unterzahl sein wird, nimmt sie gelassen. «Ich bin tough und kann mit Manpower umgehen. Zudem will ich auch als Mami weiter meiner Karriere nachgehen – da haben die Männer einander, wenn ich auf der Bühne stehe», sagt sie zu «Blick».