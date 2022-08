Wie die werdenden Eltern Lindas Gesangskarriere – ihr neues Album «federleicht» kam im Juli auf den Markt –, Marcos Job und ein Baby unter einen Hut bekommen wollen, wissen die beiden übrigens auch schon genau. «Wir ergänzen uns eigentlich super, weil Marco einen ‹9 to 5›-Job hat und ich wäre dann ja vor allem am Abend und am Wochenende an den Auftritten unterwegs, wenn er Zeit hat», verrät sie im SI.Talk. Warum es im Hause Fäh momentan doppelte Babynews gibt, wer sich darüber besonders freut und wieso die Schlagersängerin auch ihr neues Album der Fäh-mily gewidmet hat, erfahrt ihr im Video.