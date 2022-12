Linda Fäh feiert Weihnachten erstmals zu Dritt

So ein herziges Familienfoto! Vor dem Christbaum im Hause Fäh posieren dieses Jahr zum ersten Mal nicht nur Linda Fäh (35) und Ehemann Marco Dätwyler (39), sondern auch ihr Neugeborenes, Baby Lio, das kurz vor Weihnachten am 14. Dezember das Licht der Welt erblickte. Linda Fähs hält ihr «Christchindli» im Arm, seine kleinen Füsschen streckt Lio in die Kamera.